Собянин: Количество пересадок на БКЛ увеличится с запуском новых диаметров наземного метро

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

После открытия новых МЦД-3 и МЦД-4, а также ряда линий метро вырастет количество пересадок на станции Большой кольцевой линии (БКЛ). Об этом в четверг, 30 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— В этом году мы запустим третий и четвертый диаметры. Здесь будет сразу 10 пересадок на Большое кольцо, — сказал глава города.

С МЦД-3 можно будет пересесть на станции «Рижская», «Электрозаводская», «Авиамоторная» и «Митьково». В свою очередь с МЦД-4 будет доступна пересадка на шесть станций БКЛ: «Савеловская», «Аминьевская», «Тестовская», «Рижская», «Марьина Роща» и «Нижегородская».

1/5 Фото: Сайт Сергея Собянина 2/5 Фото: Сайт Сергея Собянина 3/5 Фото: Сайт Сергея Собянина 4/5 Фото: Сайт Сергея Собянина 5/5 Фото: Сайт Сергея Собянина

Кроме того, в ближайшие годы завершится строительство Троицкой, Рублево-Архангельской и Бирюлевской линий метро. Они будут соединены с БКЛ через станции «Новаторская», «Народное ополчение» и «Кленовый бульвар» соответственно, написал Собянин в Telegram-канале.

МЦД-3 и МЦД-4 могут открыться уже к сентябрю 2023 года, сообщил Собянин. Проекты представляют собой гигантскую стройку, которая «потихонечку собирается и превращается в цельный проект», добавил он.