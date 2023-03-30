Сотруднику МФТИ грозит арест за фейки о ВС РФ

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Следствие обратилось в суд с просьбой арестовать сотрудника МФТИ Виктора Москалева, которого обвиняют в распространении фейков о ВС РФ. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Бабушкинского районного суда столицы в четверг, 30 марта.

По данным пресс-службы, мужчину обвиняют по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России по мотивам политической, идеологической ненависти».

Про подозреваемого известно, что он занимал должность заместителя исполнительного директора научно-технологического центра транспортных электро-химических решений ФГБУ ВО «МФТИ(НИЯУ)».

Другое дело о распространении фейков закончилось обвинительным приговором в отношении бывшего депутата Красносельского муниципального округа Ильи Яшина*. Его приговорили к восьми с половиной годам колонии.

* Внесен Министерством юстиции в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранных агентов.