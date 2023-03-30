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Депутат МГД Гусева: Столичные технопарки усиливают конкурентные возможности города

Евгений Жуков
Город
Депутат МГД Гусева: Столичные технопарки усиливают конкурентные возможности города
Фото: duma.mos.ru

Столичные технопарки усиливают конкурентные возможности города. Об этом в четверг, 30 марта, сообщила председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева.

Таким образом она прокомментировала присвоение статуса технопарка двум новым площадкам — телецентру «Останкино» и «Мосмедпарку».

— Конкуренция за лучшие условия для инвесторов, для квалифицированных кадров — это современные реалии, в которых существуют крупные мегаполисы. И Москва ежегодно усиливает свои позиции, — отметила Гусева.

По мнению парламентария, предоставление статуса технопарка является ярким свидетельством того, что меры поддержки инновационных проектов в городе ведутся активным образом.

Депутат добавила, что производство видеоконтента, а также киноиндустрия представляют собой стремительно растущие отрасли креативного сектора, передает агентство городских новостей «Москва».

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице появятся девять современных промышленно-производственных комплексов и технопарков. В рамках данной инициативы с инвесторами были заключены соглашения на сумму порядка 25 миллиардов рублей.

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