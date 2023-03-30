Какой будет погода в Москве в апреле

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В апреле москвичей ожидают теплые дни, которые сменит резкое похолодание. Подробным прогнозом на второй месяц весны с «Вечерней Москвой» поделился синоптик Александр Ильин.

По словам специалиста, в первой декаде апреля сильного тепла не будет. Более того, будут идти дожди, также временами возможен кратковременный снег.

— До 10 апреля температура будет колебаться в ночные часы от околонулевых значений до слабого плюса ночью, а в дневные — от 2 до 8 градусов тепла. В начале месяца не будет особых холодов, но и тепла ждать не приходится. Без осадков не обойдется. Будут идти дожди, а в отдельные периоды в ночные часы возможны осадки в виде снега. Начало апреля считается более серьезной, правильной весной, тем не менее будут отдельные снеговые заряды, последние залпы зимы, — рассказал Ильин.

Синоптик отметил, что во второй декаде апреля в столице начнется резкое потепление. Но оно продержится недолго и сменится похолоданием.

— С 13 по 20 апреля температура воздуха поднимется до 19 градусов тепла. Однако не обойдется без периодов вторжения холодного арктического воздуха. Скорее всего, это произойдет ближе к середине третий декады месяца. После тепла придет резкое неприятное похолодание. На данный момент сложно сказать, на сколько градусов понизится температура. Я не исключаю, что она может быть в пределах от 6 до 10 градусов выше нуля в дневные часы, — подчеркнул метеоролог.

С этого момента и до конца апреля высоких температур ждать не стоит. Только при прояснениях на солнце можно будет почувствовать тепло, а в целом воздушная масса ожидается холодной. А с 30 апреля снова есть тенденция, что придет теплая волна, подытожил Ильин.

Также синоптик рассказал «ВМ», какая погода ожидается в столице в первые выходные апреля.