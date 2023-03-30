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Потепление до плюс 12 градусов ожидается в Москве в первые выходные апреля

Анастасия Харламова

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Потепление до плюс 12 градусов ожидается в Москве в первые выходные апреля
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В предстоящие выходные ожидается небольшое потепление с прояснениями. Об этом «Вечерней Москве» рассказал синоптик Александр Ильин.

По его словам, уже в пятницу, 31 марта, столицу покинут атмосферный фронт и циклон, которые окутали город пасмурной и хмурой погодой.

— Сегодня у нас хмурый и пасмурный день с дождем, а местами и мокрым снегом. Однако в пятницу на небе появятся прояснения. В Москве пройдет небольшой дождь, его усиление возможно в области. Также ожидаются туманы. Температура воздуха в пятницу днем сильно не вырастет, несмотря на прояснения. Она сохранится на уровне 6–8 градусов выше нуля, а ночью составит плюс два градуса. Атмосферное давление останется высоким — 743 миллиметра ртутного столба, — сообщил Ильин.

По прогнозу специалиста, в субботу, 1 апреля, продолжат идти дожди. Тем не менее дневные температурные значения вырастут на два градуса.

— В выходные дни ожидается погода с переменной облачностью. В столице будут небольшие осадки в виде дождя. Температура в субботу поднимется до 8–10 градусов, а ночью будет плюс три градуса. Атмосферное давление в субботу — 741 миллиметр ртутного столба, — предупредил синоптик.

Потепление продолжится в Москве и в воскресенье, а вот дожди в конце недели практически прекратятся, отметил метеоролог.

— 2 апреля температура днем поднимется до 10–12 градусов, а ночью до плюс пяти. Также будет преимущественно без осадков, слабые дожди возможны в Московской области и в Новой Москве. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба, — рассказал Ильин.

В выходные дни будет дуть южный и юго-восточный ветер. Его скорость составит 5–10 метров в секунду, добавил синоптик.

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