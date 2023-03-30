Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

СК проводит проверку по факту смерти электрика под Серпуховым

Степан Жирнов
Происшествия
СК проводит проверку по факту смерти электрика под Серпуховым
Фото: СК РФ
Московская область, городской округ Серпухов, деревня Вечери Карта всех событий

По факту гибели электрика в городском округе Серпухов проводится проверка. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в четверг, 30 марта.

По ее словам, трагедия произошла накануне, 29 марта, в деревне Вечери. Во время ремонта поврежденного столба линии электропередач рабочий получил удар током, от которого скончался на месте происшествия.

По данному факту проводится проверка. На месте происшествия работают сотрудники ведомства, которые выясняют все подробности и обстоятельства произошедшего. По результатам проведенных мероприятий будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что рабочему стало плохо, когда он поднялся на подъемнике к проводам для ремонта.

Подмосковье Электричество Серпухов Проверки Следственный комитет
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Иван Кудря
Иван Кудря

Маразм все больше крепчает: чего хочет МОК и во что нам это обойдется

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Гиена» снова начинает скалить зубы: Польша наращивает ударно-наступательные возможности

Александр Лосото
Александр Лосото

Шкала ума и тщеславия: имя школьницы Анвиты Патил, прошедшей тест на IQ на 162 балла, облетело весь мир

Алексей Низамов
Алексей Низамов

Развиваем инфраструктуру: Митино — один из крупнейших окраинных районов СЗАО

Аркадий Злочевский
Аркадий Злочевский

Ждем выполнения плана посевной

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Их бедам оправдания нет: шокирующие факты детской агрессии вновь взрывают новостные ленты

Игорь Березин
Игорь Березин

За нелегальные сигареты жди срок: правительство решило ужесточить меры борьбы с табачными бутлегерами

Все мнения
О проекте