СК проводит проверку по факту смерти электрика под Серпуховым

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Московская область, городской округ Серпухов, деревня Вечери Карта всех событий

По факту гибели электрика в городском округе Серпухов проводится проверка. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в четверг, 30 марта.

По ее словам, трагедия произошла накануне, 29 марта, в деревне Вечери. Во время ремонта поврежденного столба линии электропередач рабочий получил удар током, от которого скончался на месте происшествия.

По данному факту проводится проверка. На месте происшествия работают сотрудники ведомства, которые выясняют все подробности и обстоятельства произошедшего. По результатам проведенных мероприятий будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что рабочему стало плохо, когда он поднялся на подъемнике к проводам для ремонта.