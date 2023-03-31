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Весенний велофестиваль пройдет в Москве 21 мая

Араз Салехов
Город
Весенний велофестиваль пройдет в Москве 21 мая
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

В столице 21 мая состоится весенний велофестиваль. Об этом в пятницу, 31 марта, сообщил заместитель мэра Москвы, глава городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— 21 мая состоится самый масштабный велофестиваль — весенний. Такие мероприятия привлекают внимание к вопросам экологии и здорового образа жизни, повышают популярность велотранспорта и позволяют найти единомышленников, — сказал он.

В ближайшее время будет открыта регистрация на мероприятие. Изначально планировалось провести фестиваль 20 мая, однако в этот день по всей России пройдет массовый забег, посвященный экологии. Смена даты позволит горожанам принять участие сразу в двух мероприятиях, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В прошлом году в столице прошло три масштабных велосипедных праздника, а общая протяженность маршрутов составила 65 километров. У каждого из фестивалей были рекордные показатели по числу участников и своя уникальная концепция.

Также стало известно об открытии шестого сезона проката электросамокатов в Москве. В начале сезона на столичных улицах появится 40 тысяч электросамокатов. По всему городу для них установят девять тысяч новых парковок.

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