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Шестой сезон проката электросамокатов открылся в Москве

Араз Салехов
Город
Шестой сезон проката электросамокатов открылся в Москве
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Шестой сезон проката электросамокатов открылся в столице. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— В 80 процентах случаев самокаты арендовали, чтобы доехать до офиса, места учебы, парка или торгового центра. Мэр Москвы поручил продолжать развитие сервиса. Операторы планируют расширить зону аренды в Новой Москве и увеличить парк самокатов в городе до 60 тысяч штук, — сказал он.

В начале сезона на столичных улицах появится 40 тысяч электросамокатов. По всему городу для них установят девять тысяч новых парковок, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне в городе приступили к подготовке сезона проката, в рамках которого по городу начали расставлять первые самокаты. В прошлом году горожане воспользовались самокатами рекордные 26,3 миллиона раз, что в три раза больше, чем в 2021 году.

С 1 февраля в России вступил в силу новый национальный стандарт, согласно которому вводится ограничение скорости электросамокатов, моноколес и гироскутеров до 25 километров в час.

Самокаты Максим Ликсутов Москва
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