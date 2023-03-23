Первые электросамокаты начали расставлять в Москве

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В столице приступили к подготовке сезона проката, в рамках которого по городу начали расставлять первые самокаты. Об этом в четверг, 23 марта, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

— 2022 год показал, что самокаты — это удобный альтернативный транспорт. На них вы ездили по делам, на работу, учебу, добирались до дома и парков, — говорится в сообщении.

В прошлом году горожане воспользовались самокатами рекордные 26,3 миллиона раз, что в три раза больше, чем в 2021 году, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

С 1 марта 2023 года в России вступил в силу целый ряд крупных изменений. Среди них — появление ПДД для самокатов, повышение налога на сигареты, новые правила маркировки одежды и проверки водителей. Подробнее об этих и других нововведениях — в материале «Вечерней Москвы».

В марте в столице начали тестировать нейросети для выявления нарушений при передвижении на средствах индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатах.