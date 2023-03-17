Нейросети начали тестировать в Москве для выявления нарушителей на электросамокатах

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Нейросети в Москве уже тестируют на некоторых магистральных дорогах для выявления нарушений при передвижении на средствах индивидуальной мобильности (СИМ), в том числе электросамокатах. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщил начальник управления столичной Госавтоинспекции Александр Быков.

— С УВД мы уже заранее прорабатывали вопрос, в том числе подключение нейросети, которую использует Центр организации дорожного движения для выявления указанных фактов, — сказал Быков.

По его словам, в столице на магистральных улицах уже тестируют указанные системы. Быков отметил, что на данный момент основная задача заключается в создании инфраструктуры, необходимой для передвижения на электросамокате, передает ТАСС.

С 1 марта в России вступил в силу ряд поправок в ПДД. В частности, в документе узаконили новую секцию светофора, поменяли правила парковки, а также прописали понятие «средство индивидуальной мобильности». «Вечерняя Москва» разбиралась, какие еще нововведения ждут автолюбителей в начале весны.

Электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности теперь официально прописаны в ПДД. К СИМ относятся любые устройства, имеющие электрический двигатель (кроме электровелосипедов) и не менее одного колеса.