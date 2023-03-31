Орбан: ЕС близок к обсуждению отправки миротворческих войск на Украину

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Страны Евросоюза (ЕС) близки к обсуждению вопроса об отправке миротворческих войск на Украину. Об этом в пятницу, 31 марта, сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

— Мы близки к тому, чтобы в разговорах европейских лидеров легитимным и принятым стал вопрос о том, могут ли страны — члены ЕС послать в какой-либо форме войска некого миротворческого типа (на Украину — прим. «ВМ») или лучше не посылать. Мы близки к этой ранее не переступаемой границе, — рассказал он.

Орбан напомнил, что еще год назад в ЕС спорили о том, можно ли отправлять Украине летальное оружие, а на сегодняшний день вопрос стоит о количестве самолетов и танков, предоставляемых Киеву, передает РИА Новости.

В начале марта венгерский премьер-министр также сообщал о том, что западные страны очень близки к обсуждению перспектив отправки войск союзников на Украину. Политик считает, что власти стран Запада болеют «военной лихорадкой» и занимаются отправкой все более опасного оружия ВСУ, поскольку на повестке дня уже стоит отправка истребителей на Украину.