Продюсер Кушнир назвал причины популярности виниловых пластинок

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Спрос на виниловые пластинки в России вырос, так как они стали элементом модного и престижного подарка. Такое мнение высказал продюсер, музыкальный критик Александр Кушнир.

Он отметил, что среди молодежи существенно вырос спрос на винил как элемент дизайна. Молодые люди покупают пластинки с красивыми обложками и ставят дома, в офисах и лофтах. Люди могут покупать новый релиз в двух видах: дешевый на СD, а артефакт остается дома для красоты. Кроме того, виниловые пластинки часто выбирают в качестве модного подарка.

Кушнир добавил, что для виниловых пластинок появилась мощная сеть распространения: интернет, «стихийные сходки» и новые магазины. По словам Кушнира, масса лейблов сконцентрировались на переиздании музыкальных «артефактов», передает НСН.

Аналитиками также был зафиксирован рост спроса на виниловые пластинки. По итогам прошлого года их продажи выросли на 51 процент, передает РИАМО.

Коллекционер винила Сергей Ипполитов также рассказал о возвращении интереса россиян к пластинкам. Он отметил, что винил является не просто предметом коллекционирования — некоторые экземпляры стоят больших денег.