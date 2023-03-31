«Умная» система управления появится на 30 трамвайных стрелках в Москве

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В столице оборудуют 30 трамвайных стрелок «умной» системой управления. Об этом в пятницу, 31 марта, сообщил заместитель мэра Москвы, глава городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— В 2022 году метрополитен заключил контракт на поставку 30 шкафов управления автоматизированными трамвайными стрелками. Установим их в течение 2023 года, сейчас определяем места для размещения. В будущем водители трамваев не будут отвлекаться от дороги — переключение стрелочного перевода будет происходить автоматически, — сказал он.

По его словам, власти города собираются обеспечить все стрелки «умной» системой управления до конца 2025 года. Благодаря модернизации инфраструктуры трамваи будут двигаться быстрее, а поездки станут еще безопаснее, сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Также Ликсутов рассказал, что уровень задержки трамваев снизился в столице на 35 процентов благодаря физическому обособлению трамвайных путей. Такая инициатива позволяет увеличить скорость движения, а также повысить удобство поездок и не создавать заторы на дорогах.