Решение по поводу референдума о переименовании Волгограда могут принять после майских праздников

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Решение по поводу референдума о переименовании Волгограда в Сталинград могут принять после майских праздников. Об этом в пятницу, 31 марта, сообщил сопредседатель общественного совета по изучению мнения населения о возвращении городу исторического названия, председатель Волгоградского городского совета ветеранов Александр Струков.

— Знаю, что изучение общественного мнения продолжится. Это раз, форсировать никто не будет, это два. Где-то, скорее всего, после майских праздников мы выйдем на ясность насчет референдума, — сказал он.

По его словам, референдум, скорее всего, пройдет позже, если его проведение сочтут целесообразным, передает РИА Новости.

27 марта Струков заявил, что в Волгограде к следующей неделе примут решение о проведении референдума по переименованию города в Сталинград. По его словам, в ходе встреч с общественными организациями будет изучаться общественное мнение по переименованию города.

С инициативой вернуть прежнее название городу Волгоград 20 января обратились представители общероссийской общественной организации «Офицеры России». Они отправили соответствующий запрос заместителю председателя Совбеза РФ Дмитрию Медведеву и губернатору Волгоградской области, Герою России Андрею Бочарову.