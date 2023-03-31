Кинолог Голубев дал советы, как правильно выбрать корм для собаки

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От грамотно подобранного корма напрямую зависит здоровье питомца. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев дал советы, что нужно учитывать при покупке корма.

Перед покупкой корма обязательно надо изучить его состав. В него не должны входить консерванты, красители, усилители вкуса и сахар. Должны присутствовать натуральные продукты, витамины и минералы. На упаковке должны быть сведения о калорийности, количестве белков и углеводов. Основу корма должен составлять белок животного происхождения.

При подборе корма стоит учитывать активность собаки, так как у разных собак разные потребности в белках, жирах и углеводах. На этикетке обычно указывают категорию корма, их бывает несколько, передает РИАМО.

Не стоит забывать про возраст. Для щенков корм должен быть с большим содержанием жиров и глюкозы, для пожилых собак — больше белка, клетчатки и углеводов.

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