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Приметы и советы

Кинолог Голубев дал советы, как правильно выбрать корм для собаки

Ирина Игнатенко
Общество
Кинолог Голубев дал советы, как правильно выбрать корм для собаки
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

От грамотно подобранного корма напрямую зависит здоровье питомца. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев дал советы, что нужно учитывать при покупке корма.

Перед покупкой корма обязательно надо изучить его состав. В него не должны входить консерванты, красители, усилители вкуса и сахар. Должны присутствовать натуральные продукты, витамины и минералы. На упаковке должны быть сведения о калорийности, количестве белков и углеводов. Основу корма должен составлять белок животного происхождения.

При подборе корма стоит учитывать активность собаки, так как у разных собак разные потребности в белках, жирах и углеводах. На этикетке обычно указывают категорию корма, их бывает несколько, передает РИАМО.

Не стоит забывать про возраст. Для щенков корм должен быть с большим содержанием жиров и глюкозы, для пожилых собак — больше белка, клетчатки и углеводов.

Жители РФ стали тратить на домашних животных меньше денег в 2023 году. В специализированных магазинах россияне стали оставлять на 19–26 процентов меньше средств, передает ФАН.

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