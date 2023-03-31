Генштаб: Призывников не будут отправлять в зону спецоперации

Фото: Минобороны РФ

Военнослужащих по призыву не будут отправлять в зону специальной военной операции. Об этом в пятницу, 31 марта, сообщил начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Владимир Цимлянский в эфире телеканала «Россия 24».

— Ни один военнослужащий по призыву не будет направлен в зону специальной военной операции. На сегодня численность военнослужащих по контракту и отмобилизованных военнослужащих вполне достаточна, чтобы решать поставленные перед ними задачи, — пояснил он.

По словам Цимлянского, попавшие под весенний призыв граждане РФ в 2023 году будут служить в пунктах постоянной дислокации на российской территории. Треть призывников направят в учебные соединения и части на срок до пяти месяцев. Это необходимо для освоения современной военной техники и получения военно-учетной специальности.

Накануне российский лидер Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию. Осенью 2022 года на военную службу были призваны 120 тысяч граждан. В этом году их количество увеличится до 147 тысяч.

Россиян, призванных в ходе приближающейся весенней призывной кампании, не направят служить в новые субъекты страны. Об этом ранее сообщил председатель Комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов.

В Госдуму внесли законопроект о повышении призывного возраста. Процесс перехода на новый стандарт призыва на срочную службу займет несколько лет и завершится в 2026 году. Главное об инициативе — в материале «Вечерней Москвы».