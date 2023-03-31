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Собянин: Электробусы в Москве за пять лет перевезли 300 миллионов пассажиров

Араз Салехов
Город
Собянин: Электробусы в Москве за пять лет перевезли 300 миллионов пассажиров
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В столице продолжается работа по замене дизельных автобусов на электробусы российского производства. Об этом в пятницу, 31 марта, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Первые электробусы вышли на маршруты почти пять лет назад. С тех пор они проехали 126 миллионов километров и перевезли 300 миллионов человек. Многие уже не представляют поездки без возможности, например, зарядить телефон или удобно поставить коляску, — сказал он.

В городе в настоящее время насчитывается 79 маршрутов с электробусами, в этом году появится еще 29. Помимо этого, в городе установят около 200 новых ультрабыстрых зарядных станций и откроют летом второй по счету электробусный парк в районе Митино, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Также глава города анонсировал полное обновление трамвайного парка Москвы. Такие работы должны пройти в городе в ближайшие два–три года. Кроме того, он уточнил, что в столице также идет плановая замена автобусов. По его словам, в ближайшее время город получит еще 500 электробусов.

21 марта Собянин рассказал о развитии электротранспорта в столице. Он отметил, что Москва — первая в Европе по количеству электробусов.

Электробусы Москва Сергей Собянин
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