Две новостройки передали под заселение в Бабушкинском районе по программе реновации

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Москва, Радужная улица Карта всех событий

Две новостройки, построенные по программе реновации, передали под заселение в Бабушкинском районе столицы. Об этом в пятницу, 31 марта, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Первое здание расположено на Радужной улице, дом 18, а второе — на Осташковской улице, дом 9, корпус 2. В них переедут порядка 1,7 тысячи жителей старых домов.

— С 31 марта в новостройку на Радужной улице начнут переезжать жители старых домов на улице Искры (дом 13, корпуса 2 и 3), — добавил Левкин.

Во вторую новостройку переедут жители домов по адресам улица Летчика Бабушкина, дом 33, корпуса 3 и 4, дом 35, корпуса 1 и 2, дом 39, корпус 1, дом 41, корпус 1, и дом 43.

По словам министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента городского имущества Максима Гамана, более 600 семей уже получили от департамента городского имущества предложения равнозначных квартир, передает официальный сайт мэра Москвы.

Программа реновации действует в городе с августа 2017 года. В рамках нее специалисты благоустроят около двух тысяч гектаров новых парков, скверов и дворов. Мэр города Сергей Собянин напомнил, что свыше 58 тысяч квартир было введено в эксплуатацию со старта программы реновации.