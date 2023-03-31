Терапевт Бурнацкая рассказала об опасности альтернативных видов лечения

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Существуют ситуации, когда человек, обращаясь к альтернативным методам лечения, может упустить время для получения квалицированной помощи. Такое мнение высказала врач-терапевт, профпатолог Светлана Бурнацкая.

Она пояснила, что с помощью китайской медицины можно снять болевой синдром, воспаление, перевести заболевание в ремиссию, но изначальная причина недуга останется невылеченной. Прежде чем обращаться к нетрадиционной медицине, человек должен полностью проверить свой организм, чтобы не навредить себе.

Эксперт добавила, что лечение с помощью альтернативной медицины, например, китайской, может идти параллельно с традиционными методами. При этом нужно посоветоваться со своим лечащим врачом, передает РИАМО.

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