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Центробанк ОАЭ аннулировал лицензию МТС Банка на работу в стране

Араз Салехов
В мире
Центробанк ОАЭ аннулировал лицензию МТС Банка на работу в стране
Фото: Unsplash

Центральный банк Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) аннулировал лицензию российского МТС Банка на осуществление банковских операций в стране. Об этом в пятницу, 31 марта, сообщили в пресс-службе регулятора.

— Центральный банк ОАЭ объявил, что принял решение аннулировать лицензию МТС Банка в Абу-Даби, свернуть его деятельность в течение шести месяцев со дня принятия решения и закрыть филиал, — передает ТАСС.

Накануне компания МТС заменила яйцо на логотипе красным квадратом с тремя буквами М, Т и С по периметру. Отмечается, что слоган компании — «Быть лучше каждый день» — останется прежним. Оператор связи также планирует изменить свое позиционирование на рынке в пользу экосистемы.

Несмотря на закрытие финансовой организации, арабские бизнесмены заинтересованы в российском рынке. Так, производители кондитерских и хлебобулочных изделий стали участниками международной бизнес-миссии в ОАЭ.

Западные страны потребовали от ОАЭ приостановить поставку ряда товаров, которые якобы могут использоваться в военных целях. В частности, речь идет об электронике. «Вечерняя Москва» узнала у ведущего аналитика Эльдара Муртазина, могут ли в таком случае россияне остаться без техники.

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