Ефимов: Число предпринимателей на Портале поставщиков достигло 300 тысяч

Фото: Пресс-служба комплекса экономической политики Москвы

На столичном Портале поставщиков зарегистрировалось уже 300 тысяч предпринимателей со всей страны, более 90 процентов из которых являются представителями малого и среднего бизнеса. Об этом в пятницу, 31 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Портал поставщиков — эффективный инструмент поддержки малого и среднего бизнеса, который предоставляет предпринимателям со всей страны гарантированный рынок сбыта товаров, работ и услуг, — отметил представитель мэрии.

Он также добавил, что с начала текущего года число представителей бизнеса на ресурсе увеличилось на 8,9 тысячи. В 2022-м столичные поставщики заключили с московскими и региональными заказчиками 184,5 тысячи контрактов на общую сумму 33 миллиарда рублей.

По словам главы столичного департамента по конкурентной политике Ивана Щербакова, в прошлом году поставщики из столицы заключили с местными заказчиками 177,3 тысячи контрактов на 31,4 миллиарда рублей. При этом они обеспечивают своей продукцией и другие регионы.

— Например, по итогам прошлого года они заключили 2,1 тысячи контрактов на 234 миллиона рублей с заказчиками из Пермского края, с представителями Ямало-Ненецкого автономного округа — 1,8 тысячи контрактов на 630 миллионов рублей, — отметил Щербаков.

В свою очередь замруководителя городского департамента информационных технологий Роман Урнышев заявил, что техническое развитие платформы и внедрение новых цифровых сервисов способствуют росту числа предпринимателей на портале.

Количество уникальных посетителей Инвестиционного портала Москвы превысило 10 миллионов за последние девять лет, сообщил 8 марта Ефимов. Самой популярной функцией портала стала запись на осмотр объекта торгов.