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Андрей Бочкарев рассказал о реконструкции многофункционального комплекса «Центр на Спартаковской»

Араз Салехов
Город
Андрей Бочкарев рассказал о реконструкции многофункционального комплекса «Центр на Спартаковской»
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва
Москва, Спартаковская площадь, 16/15с1 Карта всех событий

Специалисты реконструируют многофункциональный комплекс «Центр на Спартаковской» в Басманном районе. Об этом в пятницу, 31 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В настоящее время площадь объекта, расположенного по адресу Спартаковская площадь, владение 16/15, строение 1–6, 15, 17, составляет порядка 13 600 квадратных метров, — сказал он.

По его словам, в рамках реконструкции планируется создать атриум и построить наземный паркинг. В свою очередь председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова рассказала, что инвестором выступит ООО «Ритеил Стандарт — Новороссийск». После проведения всех работ общая площадь объекта превысит 24,5 тысячи квадратных метров.

29 марта Бочкарев рассказал, что на месте снесенной советской гостиницы «Спорт» сдали в эксплуатацию современный отель. Работы прошли по адресу Ленинский проспект, владение № 90/2.

Специалисты также построят новый офисный центр на юго-западе столицы. Как выяснилось, отличительной особенностью офисного центра станет эксплуатируемая кровля.

Строительство Москва Андрей Бочкарев
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