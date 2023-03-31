Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Мужчина, застреливший свою жену на востоке столицы, предстанет перед судом

Степан Жирнов
Происшествия
Мужчина, застреливший свою жену на востоке столицы, предстанет перед судом
Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы
Москва, Вешняковская улица Карта всех событий

Завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, который застрелил свою жену на парковке на востоке города. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в пятницу, 31 марта.

По ее словам, 66-летнего мужчину обвиняют по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия и боеприпасов». Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила дело в суд для рассмотрения по существу.

Убийство, о котором идет речь, произошло 3 декабря на парковке у жилого дома на улице Вешняковской. Мужчина на почве жилищной ссоры четыре раза выстрелил из самодельного пистолета в свою супругу, из-за чего та скончалась на месте.

Злоумышленника задержали. С тех пор он содержится под стражей.

Аресты Восточный административный округ (ВАО) Москва Прокуратура Преступления
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Время собирать и разбрасывать танки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как нам жить сегодня

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Между прошлым и будущим: почему большинство россиян хотят вернуться в XX век?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Очень страшно, но уже не жалко: о чем детектив «Страх над Невой»

Иван Кудря
Иван Кудря

Маразм все больше крепчает: чего хочет МОК и во что нам это обойдется

Аркадий Злочевский
Аркадий Злочевский

Ждем выполнения плана посевной

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Их бедам оправдания нет: шокирующие факты детской агрессии вновь взрывают новостные ленты

Все мнения
О проекте