Мужчина, застреливший свою жену на востоке столицы, предстанет перед судом

Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Москва, Вешняковская улица Карта всех событий

Завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, который застрелил свою жену на парковке на востоке города. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в пятницу, 31 марта.

По ее словам, 66-летнего мужчину обвиняют по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия и боеприпасов». Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила дело в суд для рассмотрения по существу.

Убийство, о котором идет речь, произошло 3 декабря на парковке у жилого дома на улице Вешняковской. Мужчина на почве жилищной ссоры четыре раза выстрелил из самодельного пистолета в свою супругу, из-за чего та скончалась на месте.

Злоумышленника задержали. С тех пор он содержится под стражей.