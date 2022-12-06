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Суд арестовал мужчину, застрелившего свою жену на востоке столицы

Степан Жирнов
Происшествия
Суд арестовал мужчину, застрелившего свою жену на востоке столицы
Фото: СК по Москве
Россия, Москва, Вешняковская улица Карта всех событий

Суд арестовал мужчину, которого подозревают в убийстве жены на парковке на Вешняковской улице. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова во вторник, 6 декабря.

Он пробудет под стражей до 4 февраля 2023 года. По ее словам, мужчина, которому предъявили обвинение по статьям «Убийство» и «Незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов», раскаялся в содеянном и сообщил, что не планировал преступление.

Нефедова подчеркнула, что расследование уголовного дела находится на контроле московской прокуратуры.

Убийство, о котором идет речь, произошло на востоке Москвы на Вешняковской улице. 4 декабря в припаркованном автомобиле обнаружили тело женщины с огнестрельными ранениями.

Подозреваемого задержали спустя непродолжительное время. Им оказался муж покойной, который совершил преступление из-за личной неприязни и имущественного спора с погибшей. В квартире фигуранта обнаружили орудие убийства — револьвер системы «Наган».

Подробности преступления читайте в материале «ВМ».

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