Суд арестовал мужчину, застрелившего свою жену на востоке столицы

Фото: СК по Москве

Россия, Москва, Вешняковская улица Карта всех событий

Суд арестовал мужчину, которого подозревают в убийстве жены на парковке на Вешняковской улице. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова во вторник, 6 декабря.

Он пробудет под стражей до 4 февраля 2023 года. По ее словам, мужчина, которому предъявили обвинение по статьям «Убийство» и «Незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов», раскаялся в содеянном и сообщил, что не планировал преступление.

Нефедова подчеркнула, что расследование уголовного дела находится на контроле московской прокуратуры.

Убийство, о котором идет речь, произошло на востоке Москвы на Вешняковской улице. 4 декабря в припаркованном автомобиле обнаружили тело женщины с огнестрельными ранениями.

Подозреваемого задержали спустя непродолжительное время. Им оказался муж покойной, который совершил преступление из-за личной неприязни и имущественного спора с погибшей. В квартире фигуранта обнаружили орудие убийства — револьвер системы «Наган».

Подробности преступления читайте в материале «ВМ».