В кинологической ассоциации рассказали, умеют ли собаки смеяться

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В Российской кинологической федерации ответили на вопрос, умеют ли собаки смеяться.

Как пояснил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев, в привычном понимании этого слова собаки не смеются. Ученые утверждают, что собаки действительно умеют проявлять смех, однако звуки, которые они при этом издают, напоминают, скорее, пыхтение или учащенное дыхание. Это не похоже на обычный человеческий смех.

Собачий смех обычно сочетается с языком тела, например, питомец протягивает лапы, дразнит прыжками или привлекает хозяина к игре.

Голубев также добавил, что другие собаки узнают смех своих сородичей и с удовольствием реагируют на него. Ученые отмечают, что собаки, проводящие много времени на улице и живущие в пригородных домах, смеются гораздо чаще, чем питомцы, сидящие большую часть дня дома, передает «Радио 1».

Владимир Голубев также добавил, что с приходом весны поведение собак может измениться. Они могут проявлять активность, вести себя более подвижно и чаще интересоваться противоположным полом. Хозяевам важно внимательнее отнестись к уходу за питомцами, передает Nation news.

«Собачников» в Москве оказалось больше, чем «кошатников». Об этом в пятницу, 10 марта, заявил председатель городского комитета ветеринарии Алексей Сауткин.