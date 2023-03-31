Около аэродрома в Подмосковье обнаружили дрон-квадрокоптер

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Московская область, Одинцовский городской округ, деревня Полушкино Карта всех событий

Около подмосковного аэродрома Кубинка обнаружили неизвестный дрон-квадракоптер. Об этом стало известно в пятницу, 31 марта.

По предварительным данным, дрон обнаружили в лесу у деревни Полушкино. На летательном аппарате были установлены камера и усиленный аккумулятор. Как сообщил ТАСС, взрывного устройства на квадракоптере не обнаружили.

В настоящее время правоохранители выясняют, кому принадлежит летательный аппарат.

Другой инцидент произошел в Новой Москве. На территории деревни Свитино обнаружили обломки беспилотника.