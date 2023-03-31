Свыше 350 москвичей начали переезд по программе реновации в Даниловском районе

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Москва, Пересветов переулок, 9 Карта всех событий

Более 350 человек в Даниловском районе приступили к переезду по программе реновации. Об этом в пятницу, 31 марта, рассказал руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

— Новостройка по программе реновации находится недалеко от станций метро и МЦК Автозаводская, Дубровка. Это трехсекционный монолитный дом, отделанный искусственным камнем в светлых и более насыщенных серых тонах, — сказал он.

В доме обустроят 161 квартиру: 65 однокомнатных, 74 двухкомнатные (в том числе две — для маломобильных граждан) и 22 трехкомнатные. Как уточняется, территорию возле дома благоустроили и озеленили, сделали детскую и спортивную площадки. Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, новостройка расположена по адресу Пересветов переулок, дом 9.

В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что на первом этаже новостройки открылся центр информирования, где москвичи могут получить необходимые консультации по вопросам переселения.

Также свыше 240 человек начали переселяться в новый дом по программе реновации в районе Басманный. Это пятая новостройка в центре города и вторая в районе, куда жители переезжают в рамках программы реновации.

Кроме того, в Бабушкинском районе передали под заселение две новостройки по реновации. Первое здание расположено на Радужной улице, дом 18, а второе — на Осташковской улице, дом 9, корпус 2.