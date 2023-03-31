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WSJ после ареста Гершковича призвала выслать из США российского посла и всех журналистов

Араз Салехов
В мире
WSJ после ареста Гершковича призвала выслать из США российского посла и всех журналистов
Фото: vk/rusembusa

Американская газета The Wall Street Journal призвала выслать из США российского посла и всех журналистов после ареста своего корреспондента Эвана Гершковича на территории РФ.

— Администрации (президента США Джо — прим. «ВМ») Байдена придется рассмотреть возможность дипломатической и политической эскалации. Высылка посла России в США, а также всех работающих здесь российских журналистов — это минимум, на который можно рассчитывать, — говорится в материале.

Авторы публикации в качестве первоочередной обязанности американской власти назвали защиту своих граждан, тогда как «слишком многие правительства сегодня считают, что могут безнаказанно арестовывать и сажать американцев в тюрьму», передает РИА Новости.

В четверг, 30 марта, ФСБ сообщила о задержании Эвана Гершковича. Журналиста заподозрили в шпионаже в пользу правительства США. Что известно об этом деле — в материале «Вечерней Москвы».

В начале января ФСБ России возбудила уголовное дело в отношении другого гражданина США, подозреваемого в шпионаже. По информации ведомства, американец занимался сбором информации, касающейся биологической тематики.

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