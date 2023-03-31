«Одноразовые танки»: могут ли «Леопарды» изменить ситуацию на Украине

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Чешский генерал Шедивы назвал полученные ВСУ немецкие танки Leopard переоцененными. В пример Шедивы привел военную операцию Турции в Сирии, во время которой эти боевые машины несли большие потери. Действительно ли «Леопарды» имеют серьезные недостатки, «Вечерней Москве» рассказал военный эксперт Владимир Гундаров.

По его словам, промышленность Германии пока не может поставить Украине достаточного количества танков.

— У Германии нет достаточного числа боевых машин, чтобы изменить ситуацию на фронте. Того, что Украина получила, недостаточно, чтобы изменить ситуацию и обеспечить контрнаступление украинских войск. Для контрнаступления им надо как минимум 400 танков, а у них из Испании, Германии, Великобритании, США, Польши и других стран такого количества не набирается. Тут даже смысла нет сравнивать технические характеристики «Леопардов» с «Челленджерами» и «Абрамсами», — уверен эксперт.

Любые поставляемые НАТО танки практически «одноразовые», подчеркнул специалист. Если иностранные танки подобьют, их придется отправлять в Польшу для ремонта. При этом Польша занята своими проблемами: у нее задача — стать самой сильной армией в Европе к 2026 году, заметил эксперт.

Тем не менее у «Леопардов» есть свои недостатки, отметил собеседник «ВМ».

— Например, «Леопарды» горят при попадании бронебойного снаряда. «Челленджеры» и «Абрамсы» имеют броню, изготовленную из сплавов с примесью обедненного урана. Такая броня крепче, — подчеркнул Гундаров.

По словам эксперта, последние модификации «Леопардов» — довольно продвинутые танки, однако их нет даже на вооружении Бундесвера (вооруженные силы Германии — прим. «ВМ»). Украина же получает устаревшие «Леопарды», которые нельзя интегрировать в современные автоматизированные системы управления боем. Это сильно влияет на результативность применения танков, пояснил эксперт.

Поставки танков Украине не будут менять картину на поле боя, уверен собеседник «ВМ».

— Играет роль мастерство командования. Например, у нас есть огнеметные системы «Солнцепек-1» и «Солнцепек-2». Без разницы, какая модель, — все зависит от мастерства экипажа и применяемой тактики. Поэтому говорить о том, что придут немецкие танки и изменят картину боя, — нет, так не будет, — заключил Гундаров.