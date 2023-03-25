«Создание бронетанкового кулака»: зачем Зеленский признался в нехватке оружия у ВСУ

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Президент Украины Владимир Зеленский признался, что украинская армия пока не может начать контрнаступление на восточном направлении. По его словам, для этого ВСУ не хватает вооружения. «Вечерняя Москва» поговорила с экспертом Ассоциации военных политологов, заведующим кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Андреем Кошкиным и выяснила, действительно ли у ВСУ сложилась тяжелая ситуация с оружием и зачем президент Украины делает подобные заявления.

По мнению политолога, публичные заявления украинского президента призваны скрыть истинную картину.

— Думаю, все заявления, которые сейчас находятся в открытом доступе, несут определенную степень целенаправленной дезинформации. Даже по танкам можно посчитать: там говорят, что не готовы поставлять, а в итоге танки идут сотнями. Они должны замаскировать истинные цели, — уверен Кошкин.

Как отметил эксперт, задача любого политика — максимально насытить свои вооруженные силы всем необходимым. Заявлениями о нехватке оружия Зеленский пытается получить больше вооружения для осуществления наступления в будущем.

Кошкин уточнил, что президент США Джо Байден поставил задачу осуществить наступление весной. Однако есть мнение, что это случится летом: весенняя распутица — непреодолимое препятствие для тяжелых танков.

Украина попытается осуществить прорыв на нескольких направлениях, предположил Кошкин.

— Сейчас идет сосредоточение и создание бронетанкового кулака, который должен пробить линию боевого соприкосновения. Где, в каком месте — есть много аналитических высказываний. Направлений будет явно два, а то и три, — пояснил политолог.

По мнению Кошкина, в ближайшем будущем поставки оружия со стороны Запада не прекратятся, несмотря на внутренние конфликты в США.

— Запад делает все, чтобы затянуть конфликт. Хотя есть высказывания западных экспертов и политиков о целесообразности таких астрономических трат на вооружение Украины. В США разворачивается внутриполитическая борьба перед выборами 2024 года, и республиканцы, конечно, используют такие доводы с целью набора голосов. Но нынешний Белый дом нацелен на продолжение конфликта, — уверен политолог.

По его мнению, участие в украинском конфликте сильно влияет на экономику стран Запада. В этом плане странам важно наладить экономику, а именно — работу предприятий оборонно-промышленного комплекса. У России получилось выполнить эту задачу, подчеркнул специалист.

— В открытой печати Запад жаловался, что Россия смогла сохранить общую модель деятельности военно-промышленного комплекса, который сегодня помогает нам противостоять большому количеству стран, поставляющих вооружение Украине. Это притом что мы — единственная страна в мире, в отношении которой введены более 13 с половиной тысяч санкций, — заключил собеседник «ВМ».