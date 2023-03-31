В офисе Зеленского заявили о необходимости «физически зачистить» УПЦ

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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о необходимости «физически зачистить» каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), «как и все пророссийское». Таким мнением он поделился в пятницу, 31 марта.

По словам политика, это нужно было сделать еще в первые полгода конфликта.

— Тогда можно было много пророссийских просто физически зачистить, сегодня это немного сложнее. Но опять же «немного сложнее» — это не значит «невозможно», — отметил Подоляк.

Советник главы офиса также добавил, что украинское руководство должно быть «юридически мотивированно, жестко пройтись по этому пути». Кроме того, каноническую церковь Подоляк сравнил с гнойником, который необходимо «хирургически закрыть», передает РИА Новости.

Накануне стало известно, что монахов УПЦ вынуждают покинуть стены Киево-Печерской лавры. Поводом стало объявление дирекции заповедника «Киево-Печерская лавра» о расторжении аренды со Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой УПЦ.

В свою очередь синод УПЦ выпустил обращение к священнослужителям и прихожанам с просьбой защитить право православной организации находиться в лавре.