«Презирают и разоряют святыни»: синод УПЦ призвал прихожан защитить Киево-Печерскую лавру

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Синод канонической Украинской православной церкви выпустил обращение к иерархам, священнослужителям и прихожанам с призывом защитить право УПЦ находиться в Киево-Печерской лавре.

Ранее монахам мужского монастыря Украинской православной церкви Московского патриархата предписали до 29 марта освободить все помещения. Поводом для этого якобы стали нарушения монастырем условий договора с национальным заповедником «Киево-Печерская лавра».

— Что же делают наши чиновники? Они презирают и разоряют святыни, стараясь нас, православных, всесторонне запугать, — говорится в обращении УПЦ.

Синод призвал всех «крепиться в вере, усилить свои молитвы и всеми законными средствами защищать нашу самую дорогую святыню», передает ТАСС.

Украинский министр культуры Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ могут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подчеркнула, что это предложение доказывает отсутствие свободы вероисповедания на Украине.