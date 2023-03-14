Минкульт предложил монахам Киево-Печерской лавры перейти в раскольническую ПЦУ

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Монахи канонической Украинской православной церкви (УПЦ) могут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Об этом во вторник, 14 марта, сообщил украинский министр культуры Александр Ткаченко.

— Вопрос о выселении монахов не ставится. Речь идет о возвращении имущества, которое принадлежит государству. Если кто и должен выезжать, то это те руководители, которые вели незаконную застройку на территории ЮНЕСКО в течение многих лет: митрополиты Павел, Антоний, синодальное управление, администрация УПЦ, — сказал он в эфире телемарафона.

На вопрос журналиста о том, куда же «деваться» монахам, если имущество лавры передадут государству, чиновник заявил, что они могут перейти в ПЦУ, передает РИА Новости.

— Я думаю, что совместная наша работа, специалистов и правоохранителей, простимулирует такое их решение, — отметил министр культуры.

11 марта Александр Ткаченко сообщил, что движимое имущество Киево-Печерской лавры ожидает «отдельная ревизия». Он указал, что, кроме недвижимого имущества, у лавры имеется почти 800 музейных экспонатов, в частности мощи святых, которые были переданы монахам.