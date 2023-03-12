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Министр культуры Украины Ткаченко пообещал ревизию имущества Киево-Печерской лавры

Юлия Курганова
В мире
Министр культуры Украины Ткаченко пообещал ревизию имущества Киево-Печерской лавры
Фото: shutterstock

Министр культуры Украины Александр Ткаченко сообщил, что движимое имущество Киево-Печерской лавры ожидает «отдельная ревизия».

Он указал, что, кроме недвижимого имущества, у лавры имеется около 800 музейных экспонатов, в частности мощи святых, которые были переданы монахам. Глава минкультуры заявил, что все объекты находятся под охраной и любые шаги, которые представители Украинской православной церкви (УПЦ) будут предпринимать в отношении данного имущества, могут привести к уголовной ответственности.

В последний раз такую ревизию проводили в 2018 году, отметил Ткаченко, передает РИА Новости.

11 марта патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к религиозным лидерам и представителям международных организаций с призывом о недопущении изгнания монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры и принудительного закрытия монастыря.

Накануне национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» обязал монахов УПЦ покинуть здания монастыря. Согласно предъявленному требованию, монахам мужского монастыря УПЦ Московского патриархата до 29 марта нужно освободить все помещения.

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