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Захарова: Свобода вероисповедания на Украине находится в заложниках у бандитов на Банковой

Лейла Алиева
В мире
Захарова: Свобода вероисповедания на Украине находится в заложниках у бандитов на Банковой
Фото: МИД РФ

Предложение минкульта Украины перейти монахам Киево-Печерской лавры в раскольническую ПЦУ является доказательством того, что в Киеве отсутствует свобода вероисповедания. Об этом в среду, 15 марта, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

— Прямым текстом, без какого-либо смущения киевский режим озвучил преступную логику: свобода вероисповедания на Украине находится в заложниках у бандитов на Банковой, — написала она в своем Telegram-канале.

Украинский министр культуры Александр Ткаченко накануне заявил, что монахи канонической Украинской православной церкви могут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины.

11 марта патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к религиозным лидерам и представителям международных организаций с призывом о недопущении изгнания монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры и принудительного закрытия монастыря.

Днем ранее национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» обязал монахов УПЦ покинуть здания монастыря. Согласно предъявленному требованию, монахам мужского монастыря УПЦ Московского патриархата до 29 марта нужно освободить все помещения.

Украина Церковь Мария Захарова
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