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Приметы и советы

Nvidia запретила продажу поддельных видеокарт из Китая

Евгений Силаев
В мире
Nvidia запретила продажу поддельных видеокарт из Китая
Фото: shutterstock

Американская компания Nvidia приняла решение о запрете продажи поддельных видеокарт GeForce, сделанных в Китае. Об этом в пятницу, 31 марта, сообщило издание Tom's Hardware.

Производитель совместно с китайскими интернет-магазинами начал удалять страницы неизвестных брендов, продающих видеокарты. В частности, речь идет о 51RISC, Corn и MLLSE.

Подобные товары, как отмечается, стоят дешевле оригинальной продукции. Большинство из них были ранее использованы, а также в некоторых случаях продавцы меняют чипы памяти. Примечательно, что поддельные видеокарты вышли не только на китайский, но и на международный рынок.

Теперь в китайских онлайн-магазинах действует запрет на продажу поддельных, ранее использованных или восстановленных видеокарт. В свою очередь Nvidia рекомендует приобретать товар на официальном сайте компании или у партнеров, пишет Tom's Hardware.

По итогам первых шести месяцев 2022 года в России вырос спрос на устройства для гейминга. Отмечается, что основной интерес вызывает техника из Азии.

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