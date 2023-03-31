Более 110 тысяч москвичей воспользовались речным транспортом в сезон зимней навигации

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По итогам сезона зимней навигации речным транспортом воспользовались более 110 тысяч человек. Об этом в пятницу, 31 марта, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Самым посещаемым месяцем стал март. В это время транспортом воспользовались 33 234 человека. На втором месте расположился январь — 32 554 пассажира. Замкнул тройку лидеров декабрь, во время которого перевезли 26 568 человек.

На причалах «Киевский» и «Китай-город/Устьинский» по 12 часов в день дежурили матросы. Кроме того, ситуационный центр речного транспорта работал круглосуточно. Открытие летней навигации запланировано на 24 апреля, пишет Telegram-канал «Дептранс Москвы».

В марте специалисты занялись подготовкой Северного и Южного речных вокзалов. Ожидается, что они смогут принять и отправить более двух тысяч круизных теплоходов.

Весной этого года завершится реконструкция Южного речного вокзала, благодаря чему от его порта вновь начнут отходить суда. Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что в рамках реконструкции специалисты оборудуют на вокзале экспозицию Музея транспорта, смотровую площадку и проведут благоустройство набережной.