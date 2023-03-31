Фото: Городское хозяйство Москвы

Столичные газовики организовали мастер-класс по вокалу в рамках проекта «Давай ДруЖИТЬ!» Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы. Об этом в пятницу, 31 марта, сообщила пресс-служба столичного Комплекса городского хозяйства.

Участницей мастер-класса стала 16-летняя Настя из многодетной семьи. Она регулярно участвует в спектаклях театральной студии «Фантасмагория» семейного центра «Преображение». Кроме того, девочка активно занимается волонтерской деятельностью.

— АО «МОСГАЗ» уже более десяти лет поддерживает талантливых юных вокалистов и проводит ежегодный фестиваль «Волшебная сила голубого потока — МОСГАЗ зажигает звезды». Поэтому столичные газовики с радостью откликнулись на мечту Насти и пригласили для ее исполнения члена жюри фестиваля, вокалистку и педагога по вокалу Александру Гришкину, — рассказали в КГХ.

Во время занятия Настя узнала природный диапазон своего голоса, выполнила дыхательные упражнения и исполнила несколько известных песен. В конце занятия девочка получила фирменный значок АО «МОСГАЗ», пишет Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Кроме того, в развитии талантов детей, в том числе сирот, участвуют центры соцзащиты. Подробнее об их работе — в материале «Вечерней Москвы».