Ряд трамваев задерживаются на северо-востоке Москвы из-за застрявшего на путях автомобиля

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Москва, улица Бориса Галушкина Карта всех событий

На улице Бориса Галушкина из-за автомобиля, застрявшего на путях, задерживаются трамваи маршрутов № 11 и 25. Об этом в пятницу, 31 марта, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

— На улице Бориса Галушкина (в районе остановки «Улица Бориса Галушкина, 17») из-за автомобиля, застрявшего на путях, задерживаются трамваи № 11 и 25, — говорится в сообщении.

Из-за инцидента маршруты общественного транспорта были временно изменены. Пешеходам рекомендуется быть особенно внимательными и не игнорировать объявления водителей, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Похожая ситуация произошла на Живописной улице на северо-западе Москвы. Всего же, согласно статистике, в столице с начала года из-за различных аварий на путях трамваи задержались на 15 часов.