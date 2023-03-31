Улицы Москвы очистят от оставшейся после зимы мраморной крошки

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

На улицах Москвы пройдет уборка мраморной крошки, оставшейся после зимы. Об этом в пятницу, 31 марта, сообщили в столичном департаменте жилищно-коммунального хозяйства.

— Для предотвращения скользкости в качестве противогололедного материала дополнительно применяется мраморная крошка. После прохождения зимнего периода она удаляется с пешеходных тротуаров и дворовых территорий, — рассказали в департаменте.

Для очистки городской территории используется как ручной труд специалистов, так и технический арсенал. В частности, речь идет о подметально-уборочных машинах. Для уборки крошки с газона используется прогревание.

Минувшей зимой мраморная крошка использовалась для предотвращения гололедицы. В это время столбик термометра около 50 раз пересекал отметку в ноль градусов, сообщает агентство городских новостей «Москва».

16 марта мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в период с 1 по 30 апреля пройдет генеральная уборка столицы. Жители города могут внести свой вклад 15 апреля на общегородском субботнике.