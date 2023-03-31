Автомобиль врезался в стоящую на проезжей части машину на 19-м километре МКАД

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Москва, МКАД, 20-й километр, внешняя сторона Карта всех событий

На внешней стороне 19-го километра МКАД, в районе автовокзала Южные ворота, автомобиль врезался в стоящую на проезжей части машину. Об этом в пятницу, 31 марта, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

В настоящее время на месте происшествия работают профильные специалисты оперативных служб города. Все обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение транспорта в сторону улицы Капотни сейчас затруднено — занято три полосы из пяти, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Другое ДТП произошло на Большой Тульской улице на юге Москвы, где столкнулись два автомобиля. Из-за аварии на некоторое время произошел перебой в движении двух маршрутов автобусов.