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Отправление автобусов с вокзалов Москвы могут задержать из-за непогоды в Ростовской области

Евгений Жуков
Город
Отправление автобусов с вокзалов Москвы могут задержать из-за непогоды в Ростовской области
Проезжая часть / Фото: Анна Быкова

В связи с неблагоприятными погодными условиями в Ростовской области возможны задержки и отмены отправления некоторых межрегиональных автобусов со столичных автовокзалов по южным направлениям. Об этом в пятницу, 31 марта, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Среди направлений перечислены маршруты в города Ростов-на-Дону, Ставрополь, Кировск, Волгодонск, Таганрог, а также в Аксай и Ейск. Ориентировочное время задержки может составлять до шести часов.

При этом точное время отправления автобусов зависит от их прибытия в Москву. В связи с этим горожанам рекомендуется прибывать на автовокзал в соответствии со временем, указанным в билете, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Вечером 30 марта из-за снегопада остановилось движение на участке трассы М-4 «Дон» от Каменска-Шахтинского до Красного Сулина (с 907-го по 983-й километр).

Позже пробка на трассе М-4 «Дон» сократилась до 17 километров. В настоящее время движение транспорта полностью восстановлено.

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