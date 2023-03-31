Маленький ребенок отравился бытовой химией в детском саду в Новой Москве

Фото: СК РФ

По факту инцидента с отравлением малолетнего ребенка бытовой химией в одном из детских садов в ТиНАО возбуждено уголовное дело. Об этом в пятницу, 31 марта, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова.

По словам собеседницы «ВМ», ребенок был оперативно госпитализирован в одну из городских больниц, где в настоящее время ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей УК «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

На данный момент сотрудники столичного следственного комитета проводят осмотр места происшествия и устанавливают все обстоятельства инцидента.

Еще одно отравление произошло 10 марта. На завтрак 11-летний школьник выпил йогурт и первое время чувствовал себя хорошо. Позже, во время занятий, у подростка пошла кровь из носа, а также нарушилась моторика.

Школьника доставили в больницу. В его крови обнаружили этиловый спирт. По неуточненным данным, у мальчика диагностировали заболевание печени — жировой гепатоз.