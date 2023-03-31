Движение на 19-м километре МКАД восстановили после ДТП

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Москва, МКАД, 19-й километр, внешняя сторона Карта всех событий

Движение транспорта восстановили на 19-м километре МКАД после аварии двух автомобилей. Об этом в пятницу, 31 марта, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

— Проезжая часть освобождена, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Авария, о которой идет речь, произошла на внешней стороне 19-го километра МКАД, в районе автовокзала Южные ворота. Там автомобиль врезался в стоящую на проезжей части машину. На тот момент были перекрыты три полосы из пяти в сторону улицы Капотни.

Накануне несколько автомобилей столкнулись на внешней стороне 34-го километра МКАД на развязке с Симферопольским шоссе. Сначала движение в районе происшествия было затруднено, однако позднее его восстановили.