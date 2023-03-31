Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Минтранс планирует запустить беспилотные грузоперевозки на трассе Москва — Казань

Евгений Силаев
Общество
Минтранс планирует запустить беспилотные грузоперевозки на трассе Москва — Казань
Фото: shutterstock

На ряде федеральных трасс, в том числе М-12 Москва-Казань, планируется запуск беспилотных грузоперевозок. Об этом в пятницу, 31 марта, сообщил глава Министерства транспорта России Виталий Савельев.

Он отметил, что тестирование проекта пройдет на трассе М-11 «Нева». После этого планируется полноценный запуск беспилотных грузоперевозок.

— Наша цель, во-первых, проанализировать этот опыт при принятии закона о беспилотниках, а во-вторых, масштабировать этот опыт на весь костяк транспортных коридоров, в первую очередь — на трассу М-12, — заявил Савельев, чьи слова приводит ТАСС.

В октябре 2022 года российское правительство одобрило запуск экспериментального беспилотного грузовика на трассе М-11 «Нева». Полноценное введение новой системы планируется в 2024 году.

Кабмин продлил до 30 июня 2023 года запрет на международные грузовые автомобильные перевозки для стран, которые ввели ограничения на грузоперевозки против России. Ограничения не распространяются на международные автомобильные перевозки почты, консульской вализы и гуманитарной помощи.

Беспилотные автомобили Москва грузовик Казань
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Время собирать и разбрасывать танки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как нам жить сегодня

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Между прошлым и будущим: почему большинство россиян хотят вернуться в XX век?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Очень страшно, но уже не жалко: о чем детектив «Страх над Невой»

Иван Кудря
Иван Кудря

Маразм все больше крепчает: чего хочет МОК и во что нам это обойдется

Аркадий Злочевский
Аркадий Злочевский

Ждем выполнения плана посевной

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Их бедам оправдания нет: шокирующие факты детской агрессии вновь взрывают новостные ленты

Все мнения
О проекте