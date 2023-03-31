Минтранс планирует запустить беспилотные грузоперевозки на трассе Москва — Казань

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На ряде федеральных трасс, в том числе М-12 Москва-Казань, планируется запуск беспилотных грузоперевозок. Об этом в пятницу, 31 марта, сообщил глава Министерства транспорта России Виталий Савельев.

Он отметил, что тестирование проекта пройдет на трассе М-11 «Нева». После этого планируется полноценный запуск беспилотных грузоперевозок.

— Наша цель, во-первых, проанализировать этот опыт при принятии закона о беспилотниках, а во-вторых, масштабировать этот опыт на весь костяк транспортных коридоров, в первую очередь — на трассу М-12, — заявил Савельев, чьи слова приводит ТАСС.

В октябре 2022 года российское правительство одобрило запуск экспериментального беспилотного грузовика на трассе М-11 «Нева». Полноценное введение новой системы планируется в 2024 году.

Кабмин продлил до 30 июня 2023 года запрет на международные грузовые автомобильные перевозки для стран, которые ввели ограничения на грузоперевозки против России. Ограничения не распространяются на международные автомобильные перевозки почты, консульской вализы и гуманитарной помощи.