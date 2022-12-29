Запрет на грузовые автоперевозки по России для недружественных стран продлили до лета 2023 года

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Правительство России продлило до 30 июня 2023 года запрет на международные грузовые автомобильные перевозки для стран, которые ввели ограничения на грузоперевозки против РФ. Соответствующее постановление было опубликовано на официальном портале правовой информации в четверг, 29 декабря.

Запрет вступит в силу 10 января следующего года. Ограничения не распространяются на международные автомобильные перевозки почты, консульской вализы и гуманитарной помощи.

Кроме того, под запрет не попадают грузы, ввозимые через госграницу России и Белоруссии, а также грузы в прицепах или полуприцепах, буксируемые машинами с российскими номерами, отмечается на портале.

1 октября премьер-министр России Михаил Мишустин запретил грузовые автоперевозки по территории страны для компаний из стран ЕС, Норвегии, Украины и Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии.

29 сентября президент России Владимир Путин наделил правительство полномочиями запрещать автомобильные грузоперевозки по территории страны для компаний из зарубежных государств, которые ввели аналогичные ограничения в отношении россиян.