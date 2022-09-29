Правительство РФ сможет запрещать грузоперевозки компаниям из недружественных стран

Фото: Администрация президента РФ

Правительство России получило полномочия запрещать автомобильные грузоперевозки по территории страны для компаний из зарубежных государств, которые ввели аналогичные ограничения в отношении россиян. Соответствующий указ, который подписал президент России Владимир Путин, опубликован на официальном портале правовой информации.

— Предоставить правительству Российской Федерации полномочия по установлению запрета на осуществление международных автомобильных перевозок грузов по территории Российской Федерации грузовыми транспортными средствами, принадлежащими иностранным перевозчикам, зарегистрированным в иностранных государствах, которые ввели в отношении граждан РФ и российских юридических лиц ограничительные меры в сфере международных автомобильных перевозок, — говорится в документе.

Согласно тексту указа, при введении запрета правительство должно обозначить его сроки, указать страны, на которые он распространяется, и определить виды грузоперевозок, подпадающие под действие запрета, а также условия перевозок, при которых ограничения не будут применяться.

Уточняется, что указ вступил в силу с момента опубликования.

Накануне Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон о предоставлении кредитных каникул по займам, потребительским и ипотечным кредитам мобилизованным гражданам, контрактникам и добровольцам, участвующим в СВО, а также их семьям.