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Кондора Кузю отравили в Московском зоопарке

Евгений Жуков
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Кондора Кузю отравили в Московском зоопарке
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Москва, Большая Грузинская улица, 1с1 Карта всех событий

Кондор по имени Кузя, проживающий в Московском зоопарке, находится в тяжелом состоянии. Предполагается, что птицу мог отравить кто-то из посетителей. Об этом в пятницу, 31 марта, рассказала гендиректор столичного зоосада Светлана Акулова.

— Дежурные зоологи обнаружили его лежащим в поилке, он не поднимал головы и дергался в судорогах. Мы предполагаем, что кто-то из посетителей его отравил: наши сотрудники неоднократно замечали попытки людей просунуть птицам через решетку какую-то еду, — сообщила Акулова.

Гендиректор добавила, что специалисты оперативно доставили птицу в веткорпус, где ей оказали первую помощь: сделали гастроскопию, промывание желудка и капельницы. В настоящее время Кузя находится в тяжелом состоянии, и впереди его ждет длительный курс лечения.

В своем Telegram-канале Акулова рассказала, что сотрудники службы безопасности зоосада сейчас просматривают видеоматериалы с камер наблюдения, чтобы выяснить, кто мог причинить вред птице. Она призвала не кормить животных, потому что в таком случае питомцы подвергаются серьезному риску.

Видео: Telegram / Светлана Акулова

На прошлой неделе специалисты Московского зоопарка прооперировали домашнюю кошку Рыську, проживающую на территории зоосада, с болезнью мочеточника.

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