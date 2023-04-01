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В Дагестане 17-летняя девушка сбила трех женщин, две из них погибли

Юлия Курганова
Происшествия
В Дагестане 17-летняя девушка сбила трех женщин, две из них погибли
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

В Дагестане две женщины скончались, еще одна пострадала в результате наезда машины, за рулем которой была несовершеннолетняя девушка. Об этом сообщили в субботу, 1 апреля, в пресс-службе МВД региона.

Авария случилась в пятницу, 31 марта, примерно в 22:40, на автодороге от поселка Белиджи Дербентского района Дагестана.

— 17-летняя жительница Дербентского района, находясь за рулем автомобиля LADA Vesta, совершила наезд на трех местных жительниц, которые шли по краю проезжей части дороги. В результате произошедшего две женщины от полученных травм скончались на месте происшествия, — сказано в сообщении в Telegram-канале.

Еще одну женщину в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Водитель по своему возрасту не имела права садиться за руль. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося и личности участников аварии.

29 марта ДТП с участием автомобиля и пешехода произошло в столичном районе Текстильщики. Человек пересекал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. В результате аварии пешеход погиб.

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