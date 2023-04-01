Сотрудники СБУ начали обыски в доме наместника Киево-Печерской лавры

Фото: ssu.gov.ua / Служба безопасности Украины

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) проводят обыски в доме наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла. Об этом в субботу, 1 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на очевидцев.

— СБУ пришли в дом владыки Павла, обыски уже идут. Это 42-й корпус в лавре, — цитирует их агентство.

Накануне советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о необходимости «физически зачистить» каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), «как и все пророссийское». По словам политика, это нужно было сделать еще в первые полгода конфликта.

30 марта стало известно, что монахов УПЦ вынуждают покинуть стены Киево-Печерской лавры. Поводом стало объявление дирекции заповедника «Киево-Печерская лавра» о расторжении аренды со Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой УПЦ.

Наместник обители митрополит Павел (Лебедь) пригрозил президенту Украины Владимиру Зеленскому небесной карой. По его словам, 220 человек 30 марта днем окажутся просто выброшенными из стен обители на улицу. Он призвал Зеленского остановить министра культуры Украины, которым, по словам митрополита, движут злоба и ненависть.